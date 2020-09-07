07 Сентября 2020
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Политика В России Украина ДНР и ЛНР
россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

Глава МИД Украины запросил срочный разговор с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Это связано с эскалацией ситуации в Донбассе. По словам украинского министра, был убит один украинский военнослужащий и один ранен. Кулеба оценил это как попытку "сорвать режим прекращения огня и создать значительные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом", пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, август стал самым спокойным месяцем в Донбассе за все время военного конфликта. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С 27 июля введен новый "режим тишины" с дополнительными мерами контроля и ответственности за нарушения, которые не могут быть даже частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

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Глава МИД Украины запросил срочный разговор с Лавровым

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Теги: Украина, Донбасс



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