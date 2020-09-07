07 Сентября 2020
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Екатеринбург-Арена стройка стадион (2017) | Фото: Группа Синара

Мишустин лишил Минспорт строительных функций

Глава кабмина России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое лишает Министерство спорта всех функций, связанных со строительством.

Ведомство теряет контроль над выделяемым на эти цели финансированием. Соответствующие функции, согласно документы, переходят к Минстрою РФ.

Минстрой должен будет в двухмесячный срок обеспечить реализацию распоряжения. Документ вступает в силу 1 октября 2020 года, сообщает агентство "Весь спорт".

Тем временем, стала известна причина иска екатеринбургского МУП "Водоканал" к Министерству спорта России.

Напомним, заявление было подано в конце прошлой недели, сумма исковых требований превышает 97 млн рублей. По данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области, речь идет об экономическом споре по гражданским правоотношениям. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

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Мишустин лишил Минспорт строительных функций

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Теги: Минспорт, Минстрой, строительство



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