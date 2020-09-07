07 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Санкции ЕС против Минска могут вступить в силу до 21 сентября

Санкции Евросоюза в отношении белорусских властей могут вступить в силу до 21 сентября, сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

По его словам, список из 20 человек может быть расширен. Речь идет о лицах, ответственных за манипуляции в ходе выборов и применение силы против участников акций протеста.

Цель Евросоюза — подтолкнуть белорусское руководство к началу переговоров с оппозицией, а также выполнить обязательства, предполагаемые членством в ОБСЕ, отметил Петржичек, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, после экстренного саммита 14 августа министры иностранных дел стран ЕС объявили, что введут санкции в отношении тех, кто несет ответственность за применение силы и фальсификации на выборах президента Белоруссии. После интенсивных консультаций стало ясно, что в список попадут 16-19 человек. Им будет запрещен въезд на территорию ЕС.

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Санкции ЕС против Минска могут вступить в силу до 21 сентября

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Теги: Белоруссия, ЕС, санкции



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Ранее 04.09.2020 09:32 Мск Германия, Франция и Италия выступили против запрета на въезд в ЕС для Лукашенко

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