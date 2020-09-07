Французская вакцина от коронавируса будет стоить не более €10

Вакцина от COVID-19, которую французская фармацевтическая компания Sanofi разрабатывает совместно с британскими учеными, будет стоить менее €10 за одну дозу.

Летом компания уже подписала соглашения о поставках будущей вакцины с американцами, европейцами и британцами.

Третья стадия испытания вакцины должна начаться в декабре. Тогда же будет определена и окончательная стоимость, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, первые поставки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник V" в России большими партиями начнутся в сентябре. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, на максимальные объемы планируется выйти в ноябре-декабре.