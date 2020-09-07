07 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
(2011) | Фото:gap-themind.livejournal.com

В Германии объяснили задержку с передачей данных о состоянии Навального

Берлин может передать Москве информацию по делу российского оппозиционера Алексея Навального, однако постоянно поступают новые данные, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, Навального продолжают лечить, "проверяется, сколько яда остается в его теле или он уже выводится". По словам министра, в результатах исследований есть персональные данные, а разрешение на их передачу должен дать их владелец, сообщает РИА "Новости".

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ожидает от Москвы действий в связи с инцидентом с Алексеем Навальным в "ближайшие дни". В противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры, пообещал он.

По словам Мааса, есть много указаний тому, что за ситуацией с Навальным стоит Россия.

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В Германии объяснили задержку с передачей данных о состоянии Навального

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Теги: навальный, Германия, отравление



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