07 Сентября 2020
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Общество В России
Алла Пугачева Максим Галкин (2019) | Фото:пресс-служба фильма &quot;Пилигрим&quot;

Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой

Юморист Максим Галкин ответил на появившиеся слухи о его разводе певицей с Аллой Пугачевой.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram совместные фото с примадонной. "Не дождетесь, сплетники", — подписал Галкин снимки, на которых он запечатлен вместе с Пугачевой. Публикация за несколько часов собрала полмиллиона "лайков" и тысячи комментариев.

Ранее Максим Галкин опроверг сообщения о том, что у его жены есть турфирма, и она (турфирма), якобы, подала заявку на помощь от государства как наиболее пострадавшая от кризиса отрасль.

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Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой

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Теги: Галкин, Пугачева



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