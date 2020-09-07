Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой

Юморист Максим Галкин ответил на появившиеся слухи о его разводе певицей с Аллой Пугачевой.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram совместные фото с примадонной. "Не дождетесь, сплетники", — подписал Галкин снимки, на которых он запечатлен вместе с Пугачевой. Публикация за несколько часов собрала полмиллиона "лайков" и тысячи комментариев.

Ранее Максим Галкин опроверг сообщения о том, что у его жены есть турфирма, и она (турфирма), якобы, подала заявку на помощь от государства как наиболее пострадавшая от кризиса отрасль.