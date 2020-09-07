В Минске прошли массовые задержания участников протестов

Силовики в Минске задержали участников акции протеста.

Задержания начались после того, как основная часть протестующих разошлась. Людей задерживали у Дворца независимостив парке Победы.

Участники акции отошли от резиденции после того, как милицейские распылили перцовый баллончик.

Сообщается о 194 задержанных, сообщает ТАСС.

Напомним, В МДВ республики сообщают, что окончательная цифра задержаных будет озвучена в понедельник. Однако уже сейчас говорится о сотнях задержанных за участие в несанкционированных массовых акциях.