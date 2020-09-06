Петербуржцы оценили оригинальные флаеры к фильму «Шугалей-2»

В социальных сетях появились фотографии оригинальных флаеров, оформленных в виде «авиабилета в Ливию». Они приглашают всех желающих присоединиться к просмотру фильма «Шугалей-2», который покажут сегодня, 6 сентября, в 20:10 по НТВ.

Таким образом поддержали фильм в Северной столице. Промоутеры вышли на Невский проспект и стали раздавать «билеты» всем прохожим. Петербуржцам очень понравилась эта идея. Фотографии флаеров стали появляться во Вконтакте, привлекая внимание пользователей.

На лицевой стороне создатели разместили постер с актёром Кириллом Полухиным, играющим главную роль в киноленте, и патриотичную надпись: «Русские не сдаются». Обратная сторона оформлена в стиле авиабилета. Он как бы приглашает всех желающих отправиться в Ливию на вечерний просмотр «Шугалея-2».

Первая часть «Шугалея» вышла ещё в мае 2020 года. Серьёзный фильм с приключенческой ноткой был высоко оценен зрителями. Режиссёр Денис Нейманд умело раскрыл сложную ситуацию, в которой оказались три россиянина: Максим Шугалей, Александр Прокофьев и их переводчик Самер Суэйфан.

В марте 2019 года, прилетев в Ливию по приглашению местных властей, они занялись социальным исследованием. Узнав компрометирующую местную власть информацию, двое из них попали в плен. Прокофьеву чудом удалось спастись, а Шугалея и Суэйфана поместили в местную тюрьму «Митига». Она славится своим зверскими условиями существования и жуткими пытками. Именно с того момента многочисленные неравнодушные борются за их свободу, включая создателей фильмов «Шугалей» и «Шугалей-2».