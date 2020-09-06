Схиигумен Сергий вызван в суд для отлучения от Церкви

7 сентября состоится очередное заседание Епархиального церковного суда по делу схимонаха Сергия (Романова).

Как сообщается на сайте епархии, схиигумен Сергий вызван на суд в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила Святых Апостолов, что грозит ему отлучением от церкви.

Обвиняемому предстоит ответить на ряд вопросов, связанных с обвинениями, озвученными схимонахом Сергием в адрес правящего архиерея в ереси, экуменизме, сатанизме, закрытии храмов.

Как сообщало Накануне.RU, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с разъяснением канонического положения бывшего схиигумена. Он заявил, что Романов отпал от Церкви и оказался в расколе, куда завел всех своих последователей. В ответ представитель Сергия назвал Кирилла "еретиком".