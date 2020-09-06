07 Сентября 2020
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Общество В бывшем СССР
Беспорядки в Минске (2020) | Фото: belta.by

Возле резиденции Лукашенко в Минске распылили газ

Неизвестное вещество распылили в толпе протестующих, собравшихся у оцепления резиденции главы Белоруссии в Минске.

Инцидент произошел после того, как некоторые из демонстрантов вплотную подошли к кордону.

После случившегося толпа отошла от заграждений, сообщает РИА Новости.

По данным "Известий", в воздухе был распылен перцовый газ. Позже к резиденции Александра Лукашенко подъехали автозаки и микроавтобусы без номеров, начались задержания.

Также задержания проходят и в других городах. В МДВ республики сообщают, что окончательная цифра будет озвучена в понедельник. Однако уже сейчас говорится о сотнях задержанных за участие в несанкционированных массовых акциях.

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Возле резиденции Лукашенко в Минске распылили газ

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Теги: минск, газ, резиденция лукашенко



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Ранее 07.09.2020 00:02 Мск В Минске прошли массовые задержания участников протестов

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