В Минске у резиденции Лукашенко стоят десять БТР

Десять БТР с военными стоят у Дворца Независимости - резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Сегодня в Минске сторонники оппозиции планируют новую несогласованную акцию протеста.

Как передает РИА Новости, еще до начала шествия силовики задержали пятерых молодых людей возле площади Победы в центре столицы республики. У подземного перехода, ведущего на площадь, выставлены ограждение и милицейское оцепление.

Также сообщается о начавшихся задержаниях в Гродно. В одном из районов против протестующих применили слезоточивый газ.