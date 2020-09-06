Ефремов спрогнозировал срок своего заключения

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, считает, что его осудят на 8 лет колонии.

Об этом он сообщил своему адвокату Эльманом Пашаевым. Кадры беседы были показаны в программе "Новые русские сенсации" на НТВ.

Пашаев полагает, что суд назначит шесть лет лишения свободы, передает ТАСС. Ранее защитник заявлял, что артист готовится к приговору спокойно и не рассчитывает на мягкое наказание.

Напомним, прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера. Гособвинение считает вину полностью доказанной, об этом говорят показания свидетелей и видеозаписи. Также прокурор просит о последующем ограничении свободы на три года.

Приговор, как ожидается, будет оглашен 8 сентября. Сам артист заявил в суде, что признает свою вину в аварии, хотя до этого от признания отказывался.