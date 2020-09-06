Фургал и Абызов содержатся в "Лефортово" в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".

Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, отношения у сокамерников "нормальные".

В феврале сообщалось, что бывший сенатор Рауф Арашуков и Абызов стали сокамерниками в СИЗО "Лефортово".

Напомним, что Фургалу на этой неделе был продлен арест до 9 декабря. Такое решение суд вынес, опасаясь побега подсудимого или вероятной угрозы свидетелям с его стороны. Сами же адвокаты сообщили, что Фургал рассчитывает на суд присяжных.