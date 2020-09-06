06 Сентября 2020
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педофил (2016) | Фото: tut.by

Минздрав Вологодской области передумал поддерживать новый классификатор ВОЗ, легализующий педофилию

Минздрав Вологодской области написал второй ответ по поводу нового принятого ВОЗ Международного классификатора болезней (МКБ-11), который должен вступить в силу с начала 2022 года.
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Как сообщало Накануне.RU, в конце августа в Вологодской области поддержали пересмотр норм в части классификации сексуальных расстройств и обтекаемо одобрили МКБ-11. Притом что педофилия там описывается как расстройство, которое принудительно лечить уже нельзя, а трансгендеры считаются нормой.

В новом ответе, который опубликовала ведущая Александра Машкова-Благих, сказано, что "оснований для пересмотра действующих стандартов медицинской помощи [Минздрав] в настоящее время не находит". Она считает, что формулировка "в настоящее время" не очень твердая, но пересмотр позиции под давлением общественности - это уже хорошо.

Также она добавила, что относительно МКБ-11 были разосланы вопросы в департаменты здравоохранения регионов, и ответы были нейтральные, осторожные, но в целом не одобряющие планы ВОЗ. А в Липецкой области, как ранее в ЯНАО, резко осудили эти намерения.

Там отметили, что "изменение отношения к сексуальным девиациям имеет давнюю историю".

"Принятая в настоящее время в промышленно развитых странах точка зрения, согласно которой гомосексуализм не подлежит клинической оценке, является лишенной научной достоверности, поскольку она отражает лишь неоправданный политический конформизм, а не научно достигнутое заключение", - говорится в ответе замначальника управления здравоохранением Липецкой области Галины Леваковой.

Она отметила, что гомосексуализм перестал считаться психическим расстройством в США в 1973 году под политическим давлением, а с 1994 года это начал навязываться другим странам. В России это противоречит глубинным культурным, религиозным и историческим традициям народа. Поэтому России необходим адаптированный вариант МКБ-11 без "неприемлемых нововведений".

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Минздрав Вологодской области передумал поддерживать новый классификатор ВОЗ, легализующий педофилию

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Теги: ВОЗ, педофилия, МКБ-11, гомосексуализм



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Ранее 31.08.2020 16:20 Мск Минздрав Вологодской области поддержал документ ВОЗ, легализующий педофилию

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