06 Сентября 2020
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В Кусе открыли памятник Сталину, найденный в пруду (2020) | Фото: Накануне.RU

В Кусе открыли памятник Сталину, найденный в пруду

В Кусе открыли памятник Сталину, фрагменты которого два года назад были подняты со дна пруда. На церемонию открытия пришло более 50 горожан, которые возложили цветы к монументу.

Памятник установили на частной территории, но он будет доступен для всех жителей. Его открытие приурочено к дню Победы во Второй мировой войне.

В Кусе открыли памятник Сталину, найденный в пруду(2020)|Фото: Накануне.RU

В Кусе открыли памятник Сталину, найденный в пруду(2020)|Фото: Накануне.RU

"Это важный день для жителей Кусы. День, когда мы вернули жителям памятник, который стоял когда-то на склоне пруда. Он был в очень непростое время уничтожен. Мы его подняли. Это восстановление нашей памяти, тем более сейчас, когда в стране среди народа увеличивается количество людей, которые с большим уважением относятся к памяти Сталина", - подчеркнул член организации "Суть времени" Владимир Иванов.

В Кусе открыли памятник Сталину, найденный в пруду(2020)|Фото: Накануне.RU

В Кусе открыли памятник Сталину, найденный в пруду(2020)|Фото: Накануне.RU

Здесь же открылась временная выставка, на которой представлены фотографии аналогичных памятников в других городах.

В Кусе открыли памятник Сталину, найденный в пруду(2020)|Фото: Накануне.RU

В Кусе открыли памятник Сталину, найденный в пруду(2020)|Фото: Накануне.RU

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кусе 4 августа 2018 года со дна городского пруда достали фрагменты памятника Иосифу Сталину, пролежавшие в воде около 60 лет. Перед капитальным ремонтом плотины из городского пруда была спущена вода, на дне водоема стали видны фрагменты памятника. Их обнаружил фотограф Андрей Парфенов, который опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели активисты движения "Суть времени" и решили извлечь вождя и восстановить.

Общественникам удалось найти практически все фрагменты монумента, кроме правой руки. Было принято решение ее восстанавливать.

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В Кусе открыли памятник Сталину, найденный в пруду

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Теги: Куса, открытие памятника Сталину



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