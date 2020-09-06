В Кусе открыли памятник Сталину, найденный в пруду

В Кусе открыли памятник Сталину, фрагменты которого два года назад были подняты со дна пруда. На церемонию открытия пришло более 50 горожан, которые возложили цветы к монументу.

Памятник установили на частной территории, но он будет доступен для всех жителей. Его открытие приурочено к дню Победы во Второй мировой войне.

"Это важный день для жителей Кусы. День, когда мы вернули жителям памятник, который стоял когда-то на склоне пруда. Он был в очень непростое время уничтожен. Мы его подняли. Это восстановление нашей памяти, тем более сейчас, когда в стране среди народа увеличивается количество людей, которые с большим уважением относятся к памяти Сталина", - подчеркнул член организации "Суть времени" Владимир Иванов.

Здесь же открылась временная выставка, на которой представлены фотографии аналогичных памятников в других городах.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кусе 4 августа 2018 года со дна городского пруда достали фрагменты памятника Иосифу Сталину, пролежавшие в воде около 60 лет. Перед капитальным ремонтом плотины из городского пруда была спущена вода, на дне водоема стали видны фрагменты памятника. Их обнаружил фотограф Андрей Парфенов, который опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели активисты движения "Суть времени" и решили извлечь вождя и восстановить.

Общественникам удалось найти практически все фрагменты монумента, кроме правой руки. Было принято решение ее восстанавливать.