Несколько школ в России перешли на дистанционное обучение

В школах зафиксированы единичные случаи распространения коронавирусной инфекции, заявил первый замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко.

По его словам, в разных регионах России ситуация различается. Несколько школ вынуждены были перейти на дистанционное обучение.

Речь идет об учреждениях в Забайкалье и Свердловской области, уточнил Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что в Свердловской области пришлось перевести две школы на двухнедельный дистант из-за обнаружения контактных среди педагогического коллектива.