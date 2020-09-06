В Белоруссии на субботних акциях протеста задержали 91 человека

На акциях протеста в Белоруссии, прошедших накануне, задержали 91 человека, сообщили в пресс-службе МВД республики.

До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в местах содержания задержанных находится 34 человек.

По данным ведомства, 5 сентября протестные акции прошли в 18 населенных пунктах, в них приняли участие около четырех тысяч человек.

Напомним, в субботу у ряда белорусских вузов студенты провели не санкционированные с властями акции протеста. 1 сентября в Минске ОМОН и милиция также провели задержания студентов во время протестных акций.