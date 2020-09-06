Захарова - о ситуации с Навальным: Нет уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление своего немецкого коллеги Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным.

По ее словам, нет уверенности в том, что в Берлине не ведут двойную игру.

Захарова подчеркнула, что Германия до сих пор не передала ответ на запрос Генпрокуратуры России, который был направлен больше недели назад.

"Где же эта "срочность", на которой Вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне", - написала Захарова в Facebook. Она также не исключила, что ФРГ тормозит процесс расследования дела намеренно.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ожидает от Москвы действий в связи с инцидентом с Алексеем Навальным в "ближайшие дни". В противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры, пообещал он.

По словам Мааса, есть много указаний тому, что за ситуацией с Навальным стоит Россия.