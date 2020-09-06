06 Сентября 2020
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китай кнр флаг (2004) | Фото

Китайский многоразовый космический аппарат успешно вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический корабль, запущенный в космос 4 сентября, вернулся на Землю.

Как сообщает "Синьхуа", эксперимент прошел удачно, корабль успешно приземлился на заданной площадке. Это знаменует прорыв китайских исследователей в области технологий многоразового использования в космической сфере, пишет агентство.

Напомним, в текущем году Китай планирует осуществить третью серию исследований Луны и приступить к исследованию Марса.

Марсианская миссия станет одним из шагов в использовании ракеты "Чанчжэн-5", которой в ближайшие два года предстоит выполнить еще 11 полетов. Она будет задействована для исследования Луны, а также для вывода в космос модулей орбитальной станции, которой КНР планирует обзавестись к 2022 году.

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Китайский многоразовый космический аппарат успешно вернулся на Землю

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Теги: китай, многоразовый экспериментальный космический корабль



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