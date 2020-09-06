В России - более миллиона заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявлено 5 195 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.

Лидируют по числу заразившихся Москва – 620 человек, Петербург - 192, Московская область -167, Ростовская область – 155 и Нижегородская область – 153.

Всего в стране на сегодняшний день - 1 025 505 заболевших.

Также за сутки зафиксирован 61 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 17 820 человек.

Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 840 949 человек. За последние 24 часа выписано 2 823 человека.

Ранее российские медики разработали восьмую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

Как сообщает Минздрав, из схемы лечения убрали препараты лопинавир и ритонавир, которые оказались не очень эффективны при лечении.

Вместо них в список включили новое отечественное лекарство левилимаб. Препарат гидроксихлорохин оставили для лечения пациентов с легкими и среднетяжелыми формами COVID-19.