Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется к концу года

Жители Москвы начнут массово получать прививки от коронавируса в конце 2020 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В эфире Первого канала он отметил, что "серьезная" вакцинация столичного населения планируется в конце текущего года - начале следующего. Как добавил глава города, именно в этом время начнется промышленное производство вакцины.

Ранее мэр призвал москвичей как можно скорее привиться от гриппа, чтобы минимизировать наложение двух инфекций. Он уточнил, что бесплатно привиться от гриппа можно будет во всех московских поликлиниках уже с начала сентября.

Как сообщалось, Сергей Собянин не признал наличие второй волны коронавируса в России. По его словам, это "прохождение первой волны разными регионами".