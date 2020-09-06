Синоптики предупредили о быстро приближающемся к Приморью новом супертайфуне

Тайфун "Хайшен" приближается к Приморью быстрее изначального прогноза. По данным синоптиков, он разовьется до супертайфуна. 7 сентября днем в регионе ожидается ухудшение погоды: сильные дожди с большим количеством осадков, усиление ветра.

По заливу Петра Великого, а также югу района Поворотный-Золотой ожидается высота волн до четырех метров.

При этом в целом, отмечают в Примгидромете, влияние тайфуна "Хайшен" на Приморье будет слабее, чем тайфуна "Майсак", передает РИА Новости.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил создать резервы спасателей в районах, где ожидается удар тайфуна "Хайшен".

Как сообщалось, тайфун "Майсак" нанес основной урон энергохозяйству и кровлям домов. Циклон, пришедший Корейского полуострова, накрыл регион 2−4 сентября.

Больше всего пострадал город Находка, там действует режим ЧС. Несколько человек погибли. Власти не исключали введение режима ЧС краевого уровня.