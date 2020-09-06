06 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Алексей Навальный (2020) | Фото: Global Look Press/Sobesednik.ru

МИД Германии призвал Россию доказать свою непричастность к ситуации с Навальным

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ожидает от Москвы действий в связи с инцидентом с Алексеем Навальным в "ближайшие дни".

В противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры, пообещал он.

По словам Мааса, есть много указаний тому, что за ситуацией с Навальным стоит Россия.

"Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности государства", - сказал министр в интервью изданию Bild am Sonntag.

Он также добавил, что если Москва не имеет никакого отношения к произошедшему, то в ее интересах доказать это фактами.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на неназванные источники, что следы яда были найдены в крови, на коже, в моче Навального и бутылке, из которой пил создатель ФБК. После этого ряд европейских политиков выступили с резкими заявлениями в адрес России.

Между тем, в США не располагают никакими доказательствами предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

Напомним, ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что пока у российских следователей, видимо, нет оснований для возбуждения уголовного дела, а заявления немецких врачей и властей не подтверждено, по его словам, документально – российская сторона не получила доказательств того, что Навальный мог быть отравлен ядом.

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МИД Германии призвал Россию доказать свою непричастность к ситуации с Навальным

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Теги: германия, алексей навальный, россия



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