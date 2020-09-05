МИД РФ о ситуации с Навальным: Фиксируем многочисленные враждебные по отношению к России заявления

В Министерстве иностранных дел России выступили с комментарием по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на неназванные источники, что следы яда были найдены в крови, на коже, в моче Навального и бутылке, из которой пил создатель ФБК. После этого ряд европейских политиков выступили с резкими заявлениями в адрес России.

"Фиксируем многочисленные враждебные по отношению к России заявления о ситуации вокруг состояния здоровья Алексея Навального. Обратили, в частности, внимание на совместное заявление на этот счет министров иностранных дел Германии Х. Мааса и Франции Ж.-И. Ле Дриана. В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками", были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее: на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Напомним, сегодня в Сети появилась аудиозапись перехваченного белорусской стороной телефонного разговора Варшавы и Берлина, где обсуждается ситуация с Алексеем Навальным. Также с комментарием выступил президент США Дональд Трамп.