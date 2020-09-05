Дорожная карта подписана. Взаимодействие ПАО «Уралкалий» с промышленным комплексом Пермского края будет расширяться.

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Пермский край
уралкалий, вывеска, табличка, предприятие (2019) | Фото:Global Look Press

Дорожная карта подписана. Взаимодействие ПАО «Уралкалий» с промышленным комплексом Пермского края будет расширяться.

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов подписали знаковый документ - Дорожную карту по дальнейшему взаимодействию «Уралкалия» с промышленными предприятиями Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно этой карте, будет осуществляться взаимодействие между структурами "Уралкалия" и правительства Пермского края, регионального центра инжиниринга в течение 2020-2022 годов.

дмитрий махонин, дмитрий осипов, пао уралкалий, дорожная карта(2020)|Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Дмитрий Махонин отметил: "Уралкалий" является ключевым партнёром Пермского края в различных сферах деятельности. Участие предприятия в развитии внутрирегиональной промышленной кооперации будет способствовать укреплению экономического потенциала Пермского края".

Генеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов сообщил, что только в 2019 году объем услуг и поставок в адрес «Уралкалия» со стороны более тысячи предприятий Пермского края превысил 13 млрд рублей. "Мы готовы к дальнейшему расширению сотрудничества с местными поставщиками и благодарны Правительству Пермского края за поддержку в реализации этого процесса", - заявил Дмитрий Осипов.

Отметим, что на подписании присутствовал заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, который совершает деловой визит в край. Дмитрий Махонин и Михаил Иванов осмотрели готовящиеся к сдаче жилые многоквартирные дома для сотрудников группы «Уралкалий» в городе Березники.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Уралкалий", жилищное строительство первой очереди домов для сотрудников в Березниках началось в 2018 году. Сейчас компания ведет строительство четырех домов в городах Березники и Соликамске, в целом это 730 современных квартир. Строящиеся комплексы включают в себя также инфраструктуру: детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха, автостоянку, а также новые инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, бесперебойного энергообеспечения, сети связи и интернета.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дорожная карта подписана. Взаимодействие ПАО «Уралкалий» с промышленным комплексом Пермского края будет расширяться.

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий махонин, дмитрий осипов, пао уралкалий, дорожная карта



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети