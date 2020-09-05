Дорожная карта подписана. Взаимодействие ПАО «Уралкалий» с промышленным комплексом Пермского края будет расширяться.

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов подписали знаковый документ - Дорожную карту по дальнейшему взаимодействию «Уралкалия» с промышленными предприятиями Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно этой карте, будет осуществляться взаимодействие между структурами "Уралкалия" и правительства Пермского края, регионального центра инжиниринга в течение 2020-2022 годов.

Дмитрий Махонин отметил: "Уралкалий" является ключевым партнёром Пермского края в различных сферах деятельности. Участие предприятия в развитии внутрирегиональной промышленной кооперации будет способствовать укреплению экономического потенциала Пермского края".

Генеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов сообщил, что только в 2019 году объем услуг и поставок в адрес «Уралкалия» со стороны более тысячи предприятий Пермского края превысил 13 млрд рублей. "Мы готовы к дальнейшему расширению сотрудничества с местными поставщиками и благодарны Правительству Пермского края за поддержку в реализации этого процесса", - заявил Дмитрий Осипов.

Отметим, что на подписании присутствовал заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, который совершает деловой визит в край. Дмитрий Махонин и Михаил Иванов осмотрели готовящиеся к сдаче жилые многоквартирные дома для сотрудников группы «Уралкалий» в городе Березники.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Уралкалий", жилищное строительство первой очереди домов для сотрудников в Березниках началось в 2018 году. Сейчас компания ведет строительство четырех домов в городах Березники и Соликамске, в целом это 730 современных квартир. Строящиеся комплексы включают в себя также инфраструктуру: детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха, автостоянку, а также новые инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, бесперебойного энергообеспечения, сети связи и интернета.