06 Сентября 2020
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Спорт Свердловская область
Билл Питерс (2020) | Фото: Len Redkoles / Contributor / National Hockey League / Gettyimages.ru

"Автомобилист" одержал первую домашнюю победу в КХЛ под руководством Питерса

Екатеринбургский "Автомобилист" одержал первую домашнюю победу в чемпионате Континентальной хоккейной лиги под руководством канадского тренера Билла Питерса. Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня был обыгран московский "Спартак".

Встреча прошла в субботу вечером в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу в матче на 24-й минуте забросил защитник Михаил Мамкин.

Благодаря этой победе "Автомобилист" возглавил таблицу Восточной конференции. В следующем матче команда Питерса примет дома китайский "Куньлунь". Встреча пройдет 8 сентября.

Напомним, на этой неделе состоялась пресс-конференция директора екатеринбургского клуба Максима Рябкова и Билла Питерса. На ней были озвучены задачи "Автомобилиста" на предстоящий сезон.

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"Автомобилист" одержал первую домашнюю победу в КХЛ под руководством Питерса

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Теги: Автомобилист, Питерс, победа



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