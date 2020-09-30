01 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Олег Цепкин, депутата заксобрания Челябинской области (2015) | Фото: Магнитогорское городское собрание

Олег Цепкин: Развитие гериатрической службы должно проходить при тесном взаимодействии ведомств охраны здоровья и социального развития

"Считаю, что развитие гериатрической службы должно проходить при тесном взаимодействии ведомств охраны здоровья и социального развития", – об этом заявил сенатор от Челябинской области Олег Цепкин во время совещания по проекту "Старшее поколение" под председательством заместителя председателя Совета Федерации, координатора проекта Галины Кареловой.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, по-прежнему в некоторых муниципалитетах региона отмечается нехватка кадров и врачи-гериатры работают как совместители. С этими вопросами предстоит разобраться. В ходе видеоселекторного совещания участники поделились информацией о тенденциях в системе долговременного ухода, подготовке специалистов гериатрического профиля для медицинских организаций, роли специалистов сестринского дела в работе с пожилыми людьми.

"Проект "Старшее поколение" аккумулирует оздоровительные, спортивные, культурные, образовательные мероприятия, которые проходят во всех муниципалитетах области. Например, одной из важнейших задач в сфере здравоохранения мы видим развитие ранней диагностики заболеваний, повышение у пожилых людей ответственности за свое здоровье. Для этого запустили областной профилактический проект "Территория здоровья". На площадках проекта специалисты рассказывают пенсионерам, как предотвратить развитие заболеваний, предлагают пройти обследования. В первом полугодии такие площадки организованны в Троицке и Кусе. За первые шесть месяцев почти 6 тысяч пожилых людей получили волонтерскую помощь – граждане пользовались услугами службы сиделок, библиотеки на дому, социального туризма. 7,5 тысяч человек бесплатно воспользовались услугой "Социальное такси". Большой популярностью пользуются образовательные программы проекта. Основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности обучились более 4 тысяч пенсионеров", – резюмировал председатель Общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Старшее поколение" в Челябинской области, сенатор Олег Цепкин.

(2020)|Фото: zs74.ru

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Олег Цепкин: Развитие гериатрической службы должно проходить при тесном взаимодействии ведомств охраны здоровья и социального развития

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Теги: Олег Цепкин, гериатрическая служба



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