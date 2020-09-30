Олег Цепкин: За четыре года реализации проекта "Старшее поколение" мы достигли значительных результатов

В Челябинске прошло совещание в режиме видеосвязи по проекту "Старшее поколение". Особое внимание в ходе видеоселекторного совещания под председательством заместителя председателя Совета Федерации, координатора проекта Галины Кареловой было уделено вопросам здравоохранения.

В селекторном совещании по реализации проекта "Старшее поколение" в Челябинской области приняли участие депутат Законодательного собрания Челябинской области шестого и седьмого созывов Андрей Важенин, первый заместитель министра социальных отношений региона Ирина Скалунова, заместитель председателя Челябинского регионального Совета ветеранов Александр Дегтярь, начальник отдела первичной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации Александр Шамин. Большое внимание на данном селекторном совещании было уделено вопросам повышения продолжительности и качества жизни граждан старшего поколения в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", медицинского обеспечения людей пожилого возраста.

"За четыре года работы проекта мы достигли значительного результата в реализации проекта "Старшее поколение", мы разрабатываем и внедряем новые формы обслуживания и занятий для людей серебряного возраста. Основные цели две: увеличить количество пожилых граждан, охваченных нашим вниманием. Увеличить через новые формы количество услуг и предложений. И как следствие – улучшить качество жизни и где-то её продолжительность. Есть результаты: за три года работы проекта зафиксированы значительный рост по охвату граждан и резкое увеличение новых форм", – сказал председатель Общественного совета проекта Олег Цепкин, слова которого приводят в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области.

Цифры роста зафиксированы в показателях пяти региональных челябинских министерств социального блока.

Эффект достигается за счёт консолидации и координации усилий всех органов власти и общественных организаций под одну задачу – повышение качества жизни старшего поколения. Перед проектом стоит много задач по дальнейшему развитию гериатрической службы, осуществлению комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов, обеспеченности кадрами и подготовки специалистов-гериатров, а также дальнейшему развитию системы долговременного ухода в Челябинской области.

Совместно с региональным минздравом и минсоцотношений ведется работа по данным направлениям.