Более 900 млн рублей получили в качестве поддержки в период пандемии малые предприятия Челябинской области

954 миллиона рублей получили в период ограничений 250 малых предприятий Челябинской области в качестве поддержки. Например, в виде льготных кредитов под 1 % годовых с отсрочкой первого платежа. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания Челябинской области.

Весной текущего года депутаты регионального парламента рассмотрели и одобрили пакет инициатив губернатора и правительства региона, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии коронавируса.

Был проведен анализ действующих мер поддержки в Челябинской области и в других субъектах УрФО по нескольким направлениям:

снижение налоговой ставки

В Челябинской области для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии COVID-19 ставки по упрощенной системе налогообложения снижены до 1% для налогоплательщиков с объектом налогообложения "доходы" и 5% для налогоплательщиков с объектом "доходы – расходы" по 52 видам деятельности. Новые значения установлены для всех организаций и ИП, независимо от момента их регистрации. В Курганской области, например, льгота коснулась только предприятий, зарегистрированных с 1 января 2019 г.

плата за патенты

Для работающих по этой системе в Челябинской области плата за патент снижена до одного рубля по 21 видам деятельности, стоимость патента ниже чем в других регионах УрФО. На Южном Урале патентная система включает 95 видов деятельности. В других регионах УрФО: Свердловская область – 83; Курганская область – 63; Тюменская область – 64; ХМАО – 75; ЯНАО – 69.

налоговые каникулы

В Челябинской области "налоговые каникулы" в виде нулевой ставки установлены для 75 видов деятельности по упрощенной системе налогообложения и 76 видов деятельности по патентной системе налогообложения, то есть по наибольшему количеству видов деятельности из УрФО.

В регионах УрФО (упрощенная система налогообложения/патент):

Свердловская область: 31/40;

Курганская область: 50/12;

Тюменская область: 48/39;

ХМАО: 24/32;

ЯНАО: 65/25.