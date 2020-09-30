01 Октября 2020
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Образование Челябинская область
Алексей Текслер, Территория бизнеса, (2019) | Фото: Накануне.RU

Фонд "Территория бизнеса" стал одним из эффективных примеров поддержки предпринимательства на Южном Урале

Один из примеров эффективной и своевременной региональной поддержки малого и среднего бизнеса на Южном Урале во время пандемии - деятельность Фонда развития предпринимательства Челябинской области – "Территория бизнеса". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, депутаты которого весной текущего года рассмотрели и одобрили пакет инициатив по поддержке МСБ.

Так, в фонд обратилось руководство детского образовательного центра "Чудо-чадо". Более 12 лет он работает в Челябинске. Профессиональному коллективу педагогов семьи доверяют обучение своих детей, начиная с семимесячного возраста. В связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса, в марте этого года деятельность центра "Чудо–чадо" была временно приостановлена. Прибыли не было, а коммунальные и иные платежи необходимо было производить вовремя. Предприятие получило микрозайм в размере 260 тыс. руб.

"Детский центр "Чудо-чадо" приостановил свою работу, когда был введен режим ограничений для недопущения распространения коронавирусной инфекции. До 1 сентября центр не работал, попав в категорию предприятий, на которые были наложены максимальные ограничения. Организация столкнулась с кассовым разрывом, с проблемами в выполнении каких-то обязательств. В мае, в самый разгар пандемии, руководитель к нам обратилась за поддержкой. И мы предоставили льготный заем на три года на 260 тыс. руб. под один процент годовых, с отсрочкой первого платежа на полгода. Центр не закрылся и возобновил работу с 1 сентября, все педагоги продолжили работу", - отметил генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – "Территория бизнеса" Артур Юсупов.

Образовательный центр "Чудо-чадо"(2020)|Фото: zs74.ru, Дмитрий Куткин

Образовательный центр "Чудо-чадо"(2020)|Фото: zs74.ru, Дмитрий Куткин

Основное условие участия в антикризисных программах "Территории бизнеса" – сохранение рабочих мест. Таким образом, на предприятиях малого бизнеса в Челябинской области сохранено более 5 тыс. рабочих мест.

Напомним, всего в период ограничений 250 малых предприятий Челябинской области получили в качестве поддержки 954 миллиона рублей. Например, в виде льготных кредитов под 1 % годовых с отсрочкой первого платежа. Депутаты Законодательного собрания седьмого созыва продолжат работу по подготовке и принятию законов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.

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Фонд "Территория бизнеса" стал одним из эффективных примеров поддержки предпринимательства на Южном Урале

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Теги: пандемия, чудо-чадо



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