Прокуратура Пермского края выявила нехватку коек для ковидных больных

Прокуратура Пермского края установила, что с учетом значительного ежедневного прироста заболевших коронавирусом, резерв мест в стационарах медучреждений может оказаться недостаточным для госпитализации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Прокуратура внесла предостережение заместителю председателя правительства Пермского края по вопросам здравоохранения Сергею Никифорову и взяла решение вопроса под свой личный контроль.

По данным на 30 сентября в Пермском крае выявлено 80 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 27 мужчин, 48 женщин, 5 детей (1 мальчик и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 6 человек, 37 человек в возрасте 45-65, 32 человека старше 65 лет. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.