Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия

Москонцерт приостановил продажу билетов на мероприятия с 1 по 31 октября, сообщает ТАСС.

Билеты не будут продаваться абсолютно на все мероприятия: как на концерты, так и на спектакли.

Напомним, в России начали фиксировать увеличение числа заболевших COVID-19. Основной прирост заболеваемости дает Москва. Темп прироста по стране – 0,5-0,7%, с 8 до 11 увеличилось число регионов, где прирост более 1%. Коэффициент репродукции составляет 1,1%. Он повысился по сравнению с тем, что было три недели назад. Только в 41 регионе этот показатель ниже единицы. Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза.

Московские власти объявили о возвращении с 28 сентября, ряда карантинных ограничений. Это связано с резким ростом новых случаев коронавируса в городе – 24 сентября впервые с начала лета суточная заболеваемость превысила тысячу.

С понедельника москвичи возраста 65+ и граждане с хроническими заболеваниями не должны без особой необходимости выходить из дома.

Работающим москвичам их этих групп риска "настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск".

Руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологического безопасности на рабочих местах.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что школьники столицы с 5 до 18 октября уйдут на каникулы на две недели: вводятся каникулы для учащихся образовательных учреждений, полномочия и функции учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города.