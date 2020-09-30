В Екатеринбурге загорелись три дачных дома

Сегодня вечером в Екатеринбурге в пер. Половодный, СНТ "40 Лет Октября" загорелось три дачных дома. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщение о пожаре спасателям поступило в 18.55.

Тушение пожара было осложнено удаленностью водоисточников, потому огнеборцы организовали подвоз воды с расстояния в 2,5 км. В 20.55 пожар удалось локализовать, в 21.55 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 250 кв. м.

Сообщается, что сперва загорелся один дом, однако из-за плотной застройки пламя быстро охватило другие дома.

К счастью, обошлось без пострадавших. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций