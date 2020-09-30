Доход Пригожина не позволяет включить его в «Рейтинг миллиардеров-2020»

Издание «Деловой Петербург» в рамках подготовки журнала «Рейтинга миллиардеров-2020» обратилось в пресс-службу компании «Конкорд» с целью подтверждения или опровержения информации о стоимости бизнеса Евгения Пригожина для включения его имени в соответствующий список. Основным критерием для попадания в рейтинг является стоимость бизнеса, превышающая 1 миллиард рублей.

«По результатам Ваших компаний за 2019 год стоимость Вашего бизнеса, по нашим оценкам, составляет 16 млрд рублей», - говорится в тексте запроса.

В компании оценку стоимости бизнеса Пригожина назвали сильно завышенной, а включение предпринимателя в рейтинг миллиардеров – некорректным. Принадлежащие Пригожину компании относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, а его личный доход за 2019 год составил 120 миллионов рублей.

«Исходя из всего вышеперечисленного, становится понятно, что Евгений Викторович никоим образом не может принимать участие в рейтинге миллиардеров Вашего издания, так как является типичным представителем малого и среднего бизнеса», - заявили в пресс-службе.