30 Сентября 2020
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Памятник погибшим в Беслане, Екатеринбург (2013) | Фото: alshevskix.livejournal.com

Пострадавшим в теракте в Беслане выделят 123 миллиона рублей

Пострадавшим во время теракта в Беслане в 2004 году получат материальную помощь. Субсидия в размере более 123 млн руб. будет направлена в ближайшие три года, сообщает ТАСС со ссылкой на проект федерального бюджета на 21-23 годы.

Деньги будут выделены и Северной Осетии. На медицинскую помощь и на социальную реабилитацию граждан, пострадавших в результате теракта выделено 41,6 млн руб. Деньги также будут направлены в течение трех лет.

Сообщается, что в ежегодной медицинской помощи нуждаются более 20 человек. Также многим нужна психологическая помощь.

Законопроект, дающий жертвам-терактов, инвалидам I и II групп право на лечение и реабилитацию за рубежом за счет средств федерального бюджета, был подготовлен в прошлом году. В декабре законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. О необходимости дополнительных мер поддержки для пострадавших жителей Беслана зимой говорил президент РФ Владимир Путин

Напомним, во время захвата бесланской школы №1 в заложниках оказалось более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.

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Пострадавшим в теракте в Беслане выделят 123 миллиона рублей

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Теги: теракт, материальная помощь, субсидия, Беслан



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