В Челябинске неадекватный пассажир рейса в Москву требовал отвезти его в Таиланд

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    финская женская обувь зимняя ссылки

Происшествия Челябинская область В России
авиакомпания Победа Boeing 737 (2019) | Фото:Википедия

В Челябинске неадекватный пассажир рейса в Москву требовал отвезти его в Таиланд

Известный авиаблогер и пилот авиакомпании "Победа" Алексей Кочемасов, более известный в сети как Летчик Лёха, рассказал подписчикам в Instagram том, из-за чего могут задерживаться рейсы на примере одного только рабочего дня.

Экипажу Кочемасова накануне предстояло два небольших рейса – Москва – Челябинск – Москва и Москва – Саратов – Москва.

"Бывают в нашей работе и накладки. Все началось ещё в Москве. Заходит последний "клиент" (так в компании теперь называют пассажиров) и вдруг он обнаруживает, что схватил чужую сумку при прохождении спец контроля! Ё-маё. В общем пока разбирались, пока нашли его сумку и вернули другому человеку его сумку, задержались на 20 минут. Пока дорулили до полосы, пока взлетели.., В общем задержка минут на 40 от расписания. Ну ничего, постараемся нагнать, хотя понятно, что на плече до Челябинска, 40 минут не нагонишь, но сократить немного отставание возможности всякие есть! Конечно это чисто профессиональные секреты (как сжимать пространство и время)", - пишет пилот (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Экипажу удалось нагнать почти 15 минут, но тут случилась новая накладка – буйный пассажир.

"Снова задержка из Баландино. Неадекват на борту. Он декларирует, что ему нужно в Тай, в Бангкок! Ни уговоры, ни вызванный на борт врач не разрешают ситуацию. Выхожу в салон, объясняю людям ситуацию. Снимаем с борта человека. Задержка увеличивается ещё минут на 20. Итого минус час от расписания. В процессе рейса, связываюсь с компанией и докладываю об опаздывающих, трансферных пассажирах из Внуково в другие города, но это не все. Я уже не успеваю в Саратов! Это засада.. Анализируем, договариваемся и Оперативный план меняется. Меня меняют на Воронеж, а экипаж, который должен был лететь в этот самый Воронеж, улетает вместо меня в Саратов! План компании спасён, все в расписании! Прилетаем во Внуково, и уже через 35 минут благополучно отправляемся в столицу Черноземья. Прекрасный̆ день, отличные виды, интересная работа", - заключает Кочемасов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске неадекватный пассажир рейса в Москву требовал отвезти его в Таиланд

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: неадекватный пассажир, дебошир, алексей кочемасов, победа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети