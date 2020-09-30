В Челябинске неадекватный пассажир рейса в Москву требовал отвезти его в Таиланд

Известный авиаблогер и пилот авиакомпании "Победа" Алексей Кочемасов, более известный в сети как Летчик Лёха, рассказал подписчикам в Instagram том, из-за чего могут задерживаться рейсы на примере одного только рабочего дня.

Экипажу Кочемасова накануне предстояло два небольших рейса – Москва – Челябинск – Москва и Москва – Саратов – Москва.

"Бывают в нашей работе и накладки. Все началось ещё в Москве. Заходит последний "клиент" (так в компании теперь называют пассажиров) и вдруг он обнаруживает, что схватил чужую сумку при прохождении спец контроля! Ё-маё. В общем пока разбирались, пока нашли его сумку и вернули другому человеку его сумку, задержались на 20 минут. Пока дорулили до полосы, пока взлетели.., В общем задержка минут на 40 от расписания. Ну ничего, постараемся нагнать, хотя понятно, что на плече до Челябинска, 40 минут не нагонишь, но сократить немного отставание возможности всякие есть! Конечно это чисто профессиональные секреты (как сжимать пространство и время)", - пишет пилот (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Экипажу удалось нагнать почти 15 минут, но тут случилась новая накладка – буйный пассажир.

"Снова задержка из Баландино. Неадекват на борту. Он декларирует, что ему нужно в Тай, в Бангкок! Ни уговоры, ни вызванный на борт врач не разрешают ситуацию. Выхожу в салон, объясняю людям ситуацию. Снимаем с борта человека. Задержка увеличивается ещё минут на 20. Итого минус час от расписания. В процессе рейса, связываюсь с компанией и докладываю об опаздывающих, трансферных пассажирах из Внуково в другие города, но это не все. Я уже не успеваю в Саратов! Это засада.. Анализируем, договариваемся и Оперативный план меняется. Меня меняют на Воронеж, а экипаж, который должен был лететь в этот самый Воронеж, улетает вместо меня в Саратов! План компании спасён, все в расписании! Прилетаем во Внуково, и уже через 35 минут благополучно отправляемся в столицу Черноземья. Прекрасный̆ день, отличные виды, интересная работа", - заключает Кочемасов.