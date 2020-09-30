30 Сентября 2020
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Задержание сбежавших заключенных в Дагестане. (2020) | Фото: t.me/fsintoday / telegram-канал ФСИН СЕГОДНЯ

Пастух, который навел на сбежавших дагестанских зэков, получит миллион рублей

ФСИН России сегодня сообщила о поимке сбежавших 23 сентября заключенных дагестанской колонии строгого режима. Они выкопали тоннель в цехе по изготовлению шашек и шахмат. Поиски шли несколько дней.

После задержания заключенных, среди которых были убийцы и наркоторговцы, стало известно, что сработала наводка от информатора. По данным источника РИА Новости, им оказался калмыцкий пастух. Он получит вознаграждение в размере миллиона рублей.

Напомним, сбежавших задержали в степи в Калмыкии, они смогли преодолеть 380 километров.

Директор ФСИН России Александр Калашников также пообещал наградить всех сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в розыске и задержании особо опасных преступников.

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Пастух, который навел на сбежавших дагестанских зэков, получит миллион рублей

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Теги: пастух, побег из колонии, вознаграждение



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