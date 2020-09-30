Бывший зампред правительства Прикамья Антон Удальев подхватил коронавирус

Коронавирус подтвердился у бывшего заместителя главы правительства Прикамья, депутата заксобрания Антона Удальева, сообщает "Ъ-Прикамье".

Заболевание проходит в лёгкой форме – о нём Удальев узнал по пропавшему 28 сентября обонянию. Сделанный тест оказался положительным. Сейчас политик – на самоизоляции.

Напомним, ранее COVID-19 подтвердился у многих высокопоставленных политиков региона, в числе которых – губернатор Дмитрий Махонин.