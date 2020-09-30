30 Сентября 2020
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Любовь Бушуева (2020) | Фото: vk.com/lolasexy

Коммунисты требуют посадить за разврат уральскую порноактрису, заявившую об изнасиловании на яхте

Партия "Коммунисты России" призвала силовиков не возбуждать уголовное дело по факту сообщений порноактрисы Лолы Тейлор о ее изнасиловании. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе партии, героиню пикантных фильмов нужно судить саму.

"Полиция должна официально отказать Бушуевой [настоящая фамилия актрисы] в приеме заявления и в проведении проверки, ответив бесстыднице, что сама профессиональная деятельность Бушуевой предполагает беспорядочные половые связи, или же необходимо привлечь всех участников истории, включая девушек, к уголовной ответственности, создав тем самым прецедент!" - считает исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.

Любовь Бушуева(2020)|Фото: vk.com/lolasexy

Согласно заявлению партии, нужно лишить возможности проституток и порноактрис использовать в своих разборках правоохранителей, так как это дискредитирует всю правоохранительную систему.

Малинкович также подчеркнул, что съемка порнофильмов и участие в них актеров должны караться самым суровым образом и предполагать тюремное заключение до 5 лет и эти законы должны применяться, а не оставаться на бумаге.

Напомним, ранее стало известно о том, что порноактриса Лола Тейлор (настоящее имя Любовь Бушуева) рассказала о том, что ее вместе с подругой изнасиловали трое мужчин. По словам 27-летней девушки, они вместе со своей приятельницей выпивали на яхте с новыми знакомыми и те над ними надругались. "Погуляла, называется. Вот в полиции сейчас нахожусь. Ужас. У нас тут синяки и все в крови", - прокомментировала Тейлор свое видео из полицейского участка.

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Коммунисты требуют посадить за разврат уральскую порноактрису, заявившую об изнасиловании на яхте

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Теги: Коммунисты России, Лола Тейлор, изнасилование



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