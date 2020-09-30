"В вакцине содержится антиген, а не вирус": Эпидемиолог рассказал екатеринбуржцам, почему от прививки нельзя заболеть

Кандидат медицинских наук, главный эпидемиолог Екатеринбурга и почетный гражданин Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал жителям уральской столицы, почему прививка от сезонного гриппа не может стать причиной заболевания, и от чего на самом деле заболевают люди, прошедшие вакцинацию.

Как рассказал эпидемиолог, причиной заболевания является вирус, однако в вакцине нет живых вирусов - только антиген. Если же человек утверждает, что заболел сразу после прививки, то он либо уже болел, либо заболел ОРЗ.

"Не должно быть перед прививкой симптомов ОРВИ, не должно быть обострения хронического заболевания. Часто же происходит иначе. Человек видит, что в его коллективе многие болеют, решает сделать прививку, чтобы не заболеть, а сам уже пообщался с больными людьми и уже сам может быть носителем вируса респираторного заболевания, необязательно гриппа. Если в этой ситуации сделать прививку, добавив еще и антиген вируса, человек, конечно, заболеет. И после этого он считает, что заболел от прививки", - рассказал Харитонов

Именно поэтому прививаться желательно осенью, пока человек еще не столкнулся с заморозками и его организм не ослаблен суровым климатом региона. То же касается и граждан, недавно переболевших коронавирусной инфекцией, а также всех, кто испытывает те или иные недомогания: болезненное состояние, менструация, хронические заболевания. Все эти граждане должны в первую очередь дождаться стабилизации состояния здоровья и только при хорошем самочувствии идти делать прививку.

"Если человек уже здоров, выписан из стационара или с больничного, чувствует себя хорошо – по согласованию с врачом можно ставить прививку, - сообщил эпидемиолог. - ВИЧ-положительные должны обязательно прививаться. Для них есть определенные схемы, определенные показатели состояния и содержания клеток. Специалисты по ВИЧ-инфекциям проводят для этого контрольные исследования. Всем людям, у которых есть хронические заболевания, в том числе онкология, необходимо прививаться против гриппа. Это как раз та группа риска, которая подлежит обязательной первоочередной вакцинации. Грипп беспощаден. Он поражает всех. Любое отклонение в состоянии здоровья – и человек будет очень тяжело переносить заболевание. Тем более, если еще и несвоевременно обратится к врачам".

Несмотря на то, что вакцинация предписана в первую очередь гражданам, входящим в группу риска, здоровые люди также не должны забывать о мерах профилактики. По словам эпидемиолога, штамм вируса меняется ежегодно, меняется и вакцина, потому прошлогодняя или даже многолетняя прививка не сможет защитить организм от сегодняшнего вируса. Как не сможет защитить и иммунитет, выработанный к коронавирусу. В этом случае человек просто легче перенесет заболевание.

"Чтобы был правильно подобран состав вакцин на будущий сезон, в течение всего года во всем мире ведется мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа и ОРЗ. Екатеринбург, кстати, – один из городов, которые являются опорной базой по этому мониторингу. Еженедельно наши больницы отбирают по 25 проб от больных ОРЗ в поликлиниках. Эти пробы передаются в Роспотребнадзор для исследований. Вся эта информация передаются в Федеральный центр гриппа в Санкт-Петербурге, затем в европейское бюро ВОЗ и так далее. Затем эксперты ВОЗ дают заключение и рекомендуют всем производителям вакцин против гриппа состав вакцины. Этот состав выпускают одинаковый все производители всего мира", - рассказывает эпидемиолог.

Напомним, что вакцинация от гриппа на территории Свердловской области продолжается и уже более миллиона свердловчан привились от сезонного гриппа. При этом, по словам Александра Харитонова, сама прививка не имеет потолка по возрастному ограничению, в связи с чем привиться можно даже в 99 лет при нормальных для своего возраста показателях.

"Да, человек не болел. Сегодня не болеет. А завтра заболеет. Может возникнуть такая ситуация, когда организм не справится с вирусом гриппа. А вирус гриппа – один самых тяжелых среди группы вирусов ОРЗ, который вызывает и тяжелые заболевания, и серьезные осложнения, и даже летальный исход. Как раз эти люди "я не заболею" и могут пострадать, - объясняет Харитонов. - Почему в этом году мы настоятельно рекомендуем привиться, даже тем, кто раньше не прививался? В этом году ситуация осложняется новым типом коронавирусной инфекции. По тому, что происходит в течение 2020 года, мы видим, что заболевание коронавирусом протекает очень тяжело. Прежде всего, у тех, у кого есть хронические заболевания или избыточный вес".

В заключение главный эпидемиолог Екатеринбурга пояснил, что против вируса гриппа в теории может и возможно сделать единую вакцинацию, однако пока это очень сложно, из-за приспосабливаемости живого вируса к любым условиям, в которые специалисты пытаются его загнать. Именно поэтому ежегодная вакцинация так важна, ведь нельзя сказать наверняка где, когда и в каком состоянии человек встретится с инфекцией и к чему в итоге это может привести.