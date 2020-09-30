Экономист: Инициатива ФНПР по накопительной пенсии - это крик души о недоверии к государству

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой отменить накопительную часть пенсии. Письмо с этим предложением направлено главе Правительства России Михаилу Мишустину. В ФНПР полагают, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы.

Экономист, председатель комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям, член генсовета "Партии Дела" Владимир Гамза считает, что такая идея профсоюзников свидетельствует прежде всего о недоверии к государству.

"В большинстве стран пенсия состоит из двух частей — страховая вне зависимости от отчислений, чтобы человек не умер с голоду, а накопительная — добровольная. Но у человека должна быть альтернатива. Так должно быть, это разумно. А инициатива ФНПР похожа крик души - раз вы заморозили, то давайте совсем отменять", - рассказал он в беседе с Накануне.RU.

Вместе с тем, как считает Владимир Гамза, если государство пойдёт на этот шаг, то признает, что ему доверять нельзя. Поэтому скорее всего на время кризиса ситуация с накопительной частью пенсии останется в подвешенном состоянии.

Напомним, Правительство предложило Госдуме "заморозить" накопительные пенсии еще на год.