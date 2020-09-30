30 Сентября 2020
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Платон Виторган-Собчак (2018) | Фото:instagram.com/xenia_sobchak

Москвичи ослушались Собянина: на длинные школьные каникулы они улетают в Турцию

Похоже, увеличенные Собяниным осенние школьные каникулы (с 5 по 18 октября) могут привести совсем не к тому эффекту, на который он рассчитывал.

Турфирмы сообщают о резком росте спроса на заграничные туры, главным образом - в Турцию.

Ассоциация туроператоров России отмечает, что продажи туров на школьные каникулы "идут отлично", на многие даты уже полностью проданы билеты и размещения, также пользуются спросом Краснодарский край и Крым, пишет РБК. Во вторник, 29 сентября, когда власти объявили о длинных школьных каникулах, в середине дня спрос на туры в Турцию с детьми вырос в 4,5 раза, пишет издание со ссылкой на одного из участников рынка.

"Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте", - попросил мэр во время объявления о двухнедельных каникулах.

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Москвичи ослушались Собянина: на длинные школьные каникулы они улетают в Турцию

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Теги: москвичи, коронавирус, длинные каникулы, туры в турцию



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