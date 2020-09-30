Замминистра ЖКХ лично проверил качество благоустройства в Каменске-Уральском

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын высоко оценил качество благоустройства в Каменске-Уральском. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Сегодня, 30 сентября, в ходе рабочей поездки в муниципалитет замминистра заявил, что Каменск-Уральский заслуженно входит в тройку лучших городов Свердловской области по реализации программных мероприятий нацпроекта "Жилье городская среда".

"Город участвует в программе формирования комфортной городской среды с 2017 года, и уже в то время администрация приняла стратегически важное и нужное для жителей решение – начать благоустройство не с центральной части города, а с его отдаленных районов, с тех мест, где сосредоточен основной жилфонд, где люди ходят на работу и с работы, водят детей в школу и детские сады. Здесь, как нигде, налажено взаимодействие с жителями, и в этой совместной работе горожане чувствуют себя равноценными партнерами муниципалитета", - отметил Кислицын.

В текущем году в Каменске-Уральском благоустраиваются 13 объектов – девять дворов и четыре общественные территории. Дворовые площадки уже полностью отремонтированы и активно осваиваются жителями не только примыкающих к ним многоквартирных домов, но и соседних улиц. Работы на общественных территориях продолжаются и также близки к завершению – сдать объекты в эксплуатацию подрядчики обязуются до конца октября.

Как лично убедился замминистра, комплексное благоустройство общегородских пространств идет в соответствии с утвержденными графиками, на хорошем качественном уровне. Готовность одной из самых больших территорий – площади у Дворца культуры "Современник" – составляет более 75%. Самые трудоемкие работы, такие как асфальтирование парковочных зон и автомобильных подъездов, прокладка сетей и установка опор освещения, уже выполнены. Осталось завершить мощение тротуарной плиткой прогулочных дорожек и установить скамейки и малые архитектурные формы.

Сопоставимый объем строительно-монтажных мероприятий выполнен на бульваре Парижской Коммуны и в сквере "Молодежный", реконструкцию которого синхронизировали с ремонтом улицы Кутузова. Работы на четвертой площадке – территории лыжно-лодочной базы "Металлист" – практически полностью завершены. На ней построили смотровые площадки, уложили бехатон, оборудовали современные системы освещения и провели дополнительное озеленение.

Как рассказал глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков, начиная с 2017 года при поддержке областного и федерального бюджетов в муниципалитете комплексно благоустроили семь общественных и 28 дворовых территорий. Общая сумма расходов составила более 570 миллионов рублей.