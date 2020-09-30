«Уралкалий» реализует комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции

ПАО «Уралкалий» (Компания; Московская биржа: URKA) - один из крупнейших мировых производителей калия принимает комплекс мер для профилактики и предотвращения развития коронавирусной инфекции COVID-19, передает корреспондент Накануне.RU.

На всех предприятиях группы компаний «Уралкалий» требования федеральных и региональных органов исполнительной власти соблюдаются постоянно, но в рамках приоритетного направления по охране здоровья персонала также осуществляет целый комплекс профилактических мер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РАО "Уралкалий", в группе предприятий действует специальная внутренняя комиссия для анализа текущей ситуации и оперативного информирования персонала.

Сотрудники предприятий и подразделений "Уралкалий", не задействованные в обеспечении непрерывного производственного процесса, частично переведены на удаленный режим работы. Внутренний и внешний документооборот переведен в электронную форму, во всех помещениях проводится обязательная санитарная обработка и дезинфекция помещений и корпоративного транспорта.

Также на предприятиях Группы установлены дезинфицирующие устройства для обработки рук, организовано ежедневное измерение температуры сотрудников, занятых в обеспечении непрерывного производственного процесса. Сотрудники, задействованные при выполнении работ на непрерывно действующем производстве, обеспечиваются защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, в компании действует горячая линия для приёма от сотрудников Группы «Уралкалий» вопросов, связанных с симптоматикой коронавируса, правилами нахождения в самоизоляции, а также особенностями реализации социальных программ в период действия противоэпидемиологических мер. Проводится постоянное информирование персонала Группы «Уралкалий» о мерах профилактики и предотвращения распространения COVID-19 посредством наглядной агитации, внутреннего портала, корпоративного телевидения, мобильного приложения «Уралкалий», а также социальных сетей

Отметим, что компания оказывает адресную финансовую поддержку учреждениям здравоохранения Березников и Соликамска для закупки медицинского оборудования с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.