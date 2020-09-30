Уралец получил 3,5 года "строгача" за жестокое убийство двух котов

Житель Среднего Урала получил срок за жестокое обращение с животными. Ближайшие годы он проведет в колонии строгого режима.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 16 января этого года: пьяный мужчина взял металлическую кочергу и нанес ей несколько ударов по голове и телу двух котов по кличкам Яша и Мармыш, принадлежащих его престарелой матери. При этом расправа происходила в присутствии последней.

В результате несчастные коты скончались. В судебном заседании живодер признал вину частично, отрицая в своих действиях жестокость и хулиганские намерения. Он заявил, что наносил удары животным, так как они якобы мешали ему.

Тугулымский районный суд вынес свой приговор: 3,5 года лишения свободы. Отбывать срок уралец будет в исправительной колонии строгого режима.