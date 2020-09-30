"Он душил меня жгутом": экс-любовница историка Соколова дала показания в суде

В Санкт-Петербурге продолжается рассмотрение дела об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в нем подозревают историка Олега Соколова. На ближайших трех октябрьских заседаниях (5, 12 и 14 октября) свои доказательства по делу будет представлять защита, а сегодня судья заслушала показания свидетельницы пострадавшей стороны Екатерины Пржигодзской, экс-любовницы Соколова.

Бывшая студентка обвиняемого сообщила, что только чудом избежала судьбы убитой Ещенко. Она рассказала, что Соколов в отношениях подавлял ее и сделал зависимой, а однажды чуть не убил, пытал, душил жгутом и угрожал изуродовать горячим утюгом. Это, впрочем, не помешало ей еще год быть с ним в отношениях, хотя каждый из участников этих отношений оценивает дальнейшую связь по-разному: Пржигодзская утверждает, что лишь ссорилась с Соколовым и пыталась расстаться, он же говорит, что была интимная связь.