"Мир с СССР и правда был бы лучше, но ответственность за распад несёт именно Горбачёв"

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв неожиданно высказал сожаление по поводу распада Советского Союза. В интервью британскому журналу Time он привычно рассказал о позитиве от прекращения Холодной войны и не признал роли перестройки в исчезновении сверхдержавы, но вместе с тем предположил, что в случае если бы СССР сохранился, "мир был бы лучше, он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее".

С этим доводом согласны многие, однако и о роли Горбачёва в том, что мир стал таким, каким есть сейчас, забывать не следует. Об этом Накануне.RU заявил доктор исторических наук, депутат Госдумы шестого созыва Вячеслав Тетекин:

"Чья бы корова мычала, а его бы молчала. Основную ответственность за разрушение Советского Союза, а, соответственно за резкое ухудшение баланса сил в мире несёт именно Горбачёв. Его безумная политика привела сначала к разрушению КПСС как несущей силы Советского Союза, а потом и самого Советского Союза. Поэтому в истории Горбачёв останется разрушителем, человеком, способствовавшим разрушению одной из величайших держав в мире и уничтожению того социализма, который бы примером для подражания для десятков стран всего мира. Многие достижения Советского Союза остаются непревзойдёнными. Никем и нигде", - заявляет Вячеслав Тетекин.

По его словам, разрушение СССР конечно же привело к возникновению однополярного мира. Только сейчас Китай начинает утверждаться в качестве сдерживающей силы. Но пока он проявляет себя как экономическая держава и в полной мере не проявляет себя как геополитическая держава. "В крупные вещи он пока не ввязывается. Так что мы, по сути продолжаем иметь дело с однополярным миром, что позволяет американцам диктовать свои условия и раздувать конфликты в тех точках где им выгодно", - считает эксперт.

"Холодная война не закончилась, она продолжается в других формах. Отброшены идеологические мотивы, но против России холодная война не только продолжается, но и идёт по нарастающей. Если посмотреть на интенсивность разведывательных полётов авиации НАТО показывает, что мы на грани какого-то крупного конфликта. Какое же это прекращение холодной войны?

Что касается мнимого прекращения холодной войны в начале 90-х годов, то после того как СССР рухнул, Западу стало не с кем враждовать и поэтому была выдумана концепция международного терроризма как главного источника опасности для мира. Но американцы, взяв на вооружение эту концепцию, сами стали заниматься созданием террористических групп и использованием их в своих интересах. С одной стороны они делают вид, что борются с терроризмом, с другой — большая часть террористической деятельности осуществляется так или иначе или под контролем, или при содействии или при игнорировании этого факта со стороны спецслужб США", - говорит Вячеслав Тетекин.

По его мнению, как только Россия начала укреплять свою экономическую независимость и возрождать военную мощь, тут же выяснилось, что "международный терроризм побоку, а бороться надо с Россией".

"Это истинные цели наших противников, а все попытки Горбачёва замириться, умиротворить агрессора ни к чему не привели. Тотальное разоружение, которым занимались демократы в 1991 году привели к тому, что возникла реальная гроза нашему суверенитету. И сейчас российское руководство лихорадочно занимается восстановлением боеспособности наших вооружённых сил. Это только подтверждает, что Запад всегда есть был и будет враждебным к России, что бы ни говорил Горбачёв. Сейчас же выяснилось, что он фундаментально ошибался не только в отношении внутреннего устройства СССР, но и в отношении внешнего мира. Это человек, вогнавший весь мир в тяжелейшие потрясения. Так что никакого прощения ему не будет", - резюмировал Вячеслав Тетекин.