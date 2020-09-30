30 Сентября 2020
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
трубецкой, сургутский район (2020) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Андрей Трубецкой уверен - открытие первой на территории района стойбищной школы-сада станет важным этапом в обучении детей коренных народностей

"Живя на земле коренных народов Севера, мы просто не имеем права не брать в учет особенности их проживания. Поэтому стараемся улучшить для малочисленных народов комфортное пребывание в естественных условиях. Уникальный опыт наших педагогов позволит объединить семейную и традиционную формы обучения с сохранением привычного образа жизни для детей и их родителей", - так прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой открытие первой на территории района стойбищной школы-сада "Вонт школа" (лесная школа). Накануне.RU уже сообщало, что открытие этого уникального образовательного учреждения прошло сегодня, 30 сентября, на базе МБОУ "Русскинская СОШ".

Андрей Трубецкой также отметил, что реализация инновационных идей стала возможной при поддержке губернатора Югры Натальи Комаровой в связи с внедрением регионального проекта департамента образования и молодёжной политики Югры и департамента информационных технологий и цифрового развития «IT – стойбище».

Стойбищная школа(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

"Четверо ребятишек в возрасте от двух до шести лет из 2-х семей, зачисленных в образовательную организацию, будут получать качественное образование с использованием дистанционных технологий в рамках двухстороннего соглашения о сотрудничестве Русскинской школы и ООО «Мобильное электронное образование (МЭО)». Педагоги, работающие в стойбищной школе – сад, являются носителями родного языка и культуры, поэтому смогут учесть в полной мере все особенности обучения маленьких воспитанников", - считает Андрей Трубецкой.

трубецкой, сургутский район(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Районные власти считают важным, чтобы дети имели базовую подготовку, придя в школу. Ранее у детей, приезжающих со стойбищ, были проблемы с пониманием русского языка. Для адаптации требовалась помощь "переводчиков" в лице педагогов., старших братьев и сестер, которые объясняли, готовили их к социализации, учили пользоваться благами цивилизации.

Стойбищная школа(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Открытие школы позволит в этом стойбище обучить детей программам дошкольной подготовки. Они будут в течение учебного года заниматься в группах кратковременного пребывания. Планируется не более 3 занятий в день с соблюдением всех требований САНПИН.

Стоит отметить, что с родителями была проделана подготовительная работа. Их обучили работать с платформой, школу снабдили соответствующим оборудованием, а для маленьких детишек еще и привезли игрушки. Сургутские педагоги полагают, что дети теперь придут в 1 класс уже основательно подготовленными и получат равные стартовые возможности наравне с теми детьми, которые посещают обычные детские сады.

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Андрей Трубецкой уверен - открытие первой на территории района стойбищной школы-сада станет важным этапом в обучении детей коренных народностей

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Теги: андрей трубецкой, вонт школа, стойбище, наталья комарова, it-стойбище



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