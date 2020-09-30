30 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Арт-объект деревянная скульптура полярного медведя по имени &quot;Гриша&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба организаторов фестиваля Ч&#1254;

В Екатеринбурге появился 1,5-тонный медведь

В Екатеринбурге появился 1,5-тонный деревянный полярный медведь "Гриша". Арт-объект установлен в рамках фестиваля паблик арта ЧӦ и собирался вручную командой всемирно известного своими фантастическими художественными экспериментами художника Андрея Бартенева.

Арт-объект деревянная скульптура полярного медведя по имени "Гриша"(2020)|Фото: Пресс-служба организаторов фестиваля ЧӦ

Как сообщили Накануне.RU организаторы фестиваля, скульптура является одним из первых арт-объектов такого уровня в уральской столице, и творческая команда уверена, что "Гриша" вызовет теплые чувства и приятные эмоции у жителей и гостей города.

"Иногда, чтобы крепко стоять на ногах, не обязательно на них стоять. Мы уральцы, словно медведи, чтобы принять правильное решение, мы должны сесть и все обдумать, взвесить все за и против. Только так мы сможем удержаться на своем месте, а на своем месте мы держаться умеем", - сообщил Никита Харисов креативный директор компании "Атомстройкомплекс", которая оказывает поддержку муниципалитету в рамках арт-интервенций.

Арт-объект деревянная скульптура полярного медведя по имени "Гриша"(2020)|Фото: Пресс-служба организаторов фестиваля ЧӦ

Сам автор также рассказал, что образ полярного медведя сопровождает его с самого детства, с тех пор как в пятилетнем возрасте он отправился на полуостров в детский сад “Ручеёк”. Там будущий художник и познакомился с полярным медведем, проживающим в местном мини-зоопарке вместе с северным оленем и обезьяной.

"Белый медведь произвел на меня ошеломляющее впечатление – так что с тех пор я рисую, леплю, строю своих белых медведей и рассылаю их в города по всей планете. Все мои медведи улыбаются! Улыбаются вам – зрителям, в надежде на вашу ответную улыбку. В Екатеринбург на фестиваль ЧӦ приехал медведь Гриша, он очень любит баранки. Весь орнамент его тела – это цепь баранок", - рассказал Бартенев.

Арт-объект деревянная скульптура полярного медведя по имени "Гриша"(2020)|Фото: Пресс-служба организаторов фестиваля ЧӦ

Напомним, что в честь своего 25-летия "Атомстройкомплекс" положил начало новой городской традиции: фестивалю с уральским характером ЧӦ. Кураторами проекта выступили Андрей Люблинский и команда фестиваля STENOGRAFFIA. На данный момент в рамках фестиваля проходит образовательная программа "Месяц визуальной культуры", узнать о которой можно на официальных страницах организаторов в Instagram, VK и Facebook.

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В Екатеринбурге появился 1,5-тонный медведь

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Теги: медведь "Гриша", скульптура, Бартенев



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