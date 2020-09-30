Лоббистку закона о "семейном насилии" могут привлечь к ответственности за "16,5 млн жертв домашнего насилия"

Депутат Госдумы Сергей Веремеенко направил в Следственный комитет запрос о проверке распространяемой информации об уровне "семейного насилия", которую озвучивает, в частности, феминистка Алена Попова и другие лоббисты законопроекта о "семейном насилии".

Веремеенко отреагировал на обращение гражданина Андрея Потапова на официальном сайте Госдумы. Потапов считает, что Попова распространяет заведомо ложную информацию о числе преступлений на семейно-бытовой почве.

Депутат отметил, что данные лоббистов законопроекта противоречат статистике МВД и являются "недостоверной общественно значимой информацией, распространяемой под видом достоверных сообщений".

Попова же заявила, что не прекратит антисемейную пропаганду и будет продолжать говорить о том, что в России "16,5 млн жертв домашнего насилия". Это будто бы данные Росстата, хотя ничего подобного Росстат не публиковал.

По ее словам выходит, что каждая пятая женщина в России была избита или убита в семье. А если исключить одиноких, то эта доля будет еще выше.

По данным Росстата, в 2018 году всего в России погибли 8,3 тыс. женщин, а получили тяжкий вред здоровью - 11,4 тыс. Причем это касается всех видов преступлений. Убитых и пострадавших мужчин примерно в два раза больше.

Если сложить все убийства, покушения на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью по обоим полам, то в 2018 году получится цифра около 35 тыс. В том числе на женщин в семье приходится лишь очень небольшая доля преступлений. Поэтому 16,5 млн жертв не наберутся, даже если все подобные преступления складывать в течение веков.

Лоббисты законопроекта о "семейном насилии" не скрывают, что ссылаются на данные ООН, но они никак не обоснованы.

В прошлом году на слушаниях в Общественной палате РФ кандидат юридических наук, старший научный сотрудник ВНИИ МВД РФ Елена Тимошина назвала официальные цифры. В 2018 году в России только 22% преступлений с применением насилия против женщин было совершено в семье, в том числе мужьями - 12%. То есть 78% случаев насилия против женщин вообще происходит вне семьи, а половина насилия в семье совершается не мужьями . Против несовершеннолетних в семье было совершено лишь 17% преступлений с применением насилия, в том числе родителями - 11%.

Тимошина также обвинила лоббистов антисемейного закона в клевете на правоохранительные органы, которые будто бы покрывают огромное число преступлений, и создании в обществе атмосферы психоза.

Всего преступлений в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений совершается чуть более 20 тыс. в год (данные МВД). Количество тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений чуть более 3 тыс. по обоим полам, включая преступления мужчин против мужчин и женщин против мужчин. Что касается убийств в семье, то в 2015 году в российских семьях были убиты 1060 человек - 304 женщины и 756 мужчин.

Запрос Веремеенко является попыткой приструнить клеветников на российские семьи, нагнетающих атмосферу в обществе. В свою очередь, Попова написала официальную жалобу на депутата через сайт Госдумы. За Поповой и другими лоббистами ювенальных технологий стоит ООН, ВОЗ, Совет Европы и другие западные структуры, которые педалируют эту тему, особенно в связи с режимом изоляции, который якобы еще больше привел к росту насилия в семье. В июне МВД опровергало эту информацию.